Ein unbekannter Radfahrer hat am Samstagabend in Karlsruhe-Rintheim im Vorbeifahren mehr als 50 Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 60.000 Euro. Auch in Hagsfeld wurden mehrere Pkw beschädigt. Eine Zeugin rief die Polizei. Trotz intensiver Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Radfahrer nicht ausfindig gemacht werden.