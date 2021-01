In Bühl und in Bühlertal hat ein Unbekannter seit Ende Dezember in zwölf Fällen mit Stahlkugeln auf Fensterscheiben geschossen. Laut Polizei hatte sich der Täter nachts Firmen oder öffentliche Einrichtungen ausgesucht und an den Gebäuden einen geschätzten Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro angerichtet. Die erste Tat ereignet sich in Bühlertal an der Turnhalle einer Schule. Die gleiche Schule war am Donnerstag auch das bislang letzte bekannte Angriffsziel des Schützen.