Ein Unbekannter hat in Bruchsal an einem Bus ein Rad gelöst und einen Unfall verursacht. Das Rad rollte am Freitag in den Gegenverkehr, verletzt wurde niemand. Der Täter hat nach den Ermittlungen der Polizei die Radmuttern am hinteren Zwillingsrad des Busses abgeschraubt und gestohlen. Bei der anschließenden Fahrt auf der Landstraße zwischen Bruchsal und Linkenheim (Landkreis Karlsruhe) löste sich das Rad. Ein mit vier Personen besetztes entgegenkommendes Auto konnte ausweichen. Ein dahinterfahrendes zweites Fahrzeug wurde am Rückspiegel beschädigt. Der Bus eines privaten Unternehmens war ohne Fahrgäste unterwegs. Das verbliebene Rad am Bus fing Feuer und wurde von der Feuerwehr gelöscht.