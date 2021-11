per Mail teilen

Die Polizei in Karlsruhe sucht einen Mann, der mehrere Menschen mit einem Hammer bedroht haben soll. Am späten Mittwochnachmittag habe der etwa 35-Jährige in der Waldstadt einem Mann mit Hund gedroht, zuerst den Hund und dann ihn zu töten, wenn er nicht aufhöre, ihn anzuschauen. Zuvor hatte er laut Polizei zwei Männer bei Baumfällarbeiten bedroht. Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können beziehungsweise selbst bedroht wurden.