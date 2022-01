per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Karlsruhe-Rüppurr 14 Mülltonnen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von mindestens 7.000 Euro. Unter anderem brannten auch Mülltonnen beim Rüppurrer Schloss. Trotz einer intensiven Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber konnte niemand Verdächtiges gefunden werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.