Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Rheinau (Ortenaukreis) auf dem Parkplatz "Am Glockenloch" aus dem Tank eines Lastwagens rund 570 Liter Diesel Kraftstoff abgepumpt. Neben dem Sachschaden entstand ein Diebstahlschaden von rund 900 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden.