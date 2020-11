Am Wochenende ist die Herz Jesu Kirche in Karlsruhe verwüstet worden. Unbekannte Täter warfen Kerzen und Blumen umher. Danach zündeten sie das Totenbuch an. Eine Kirchendienerin will im Tatzeitraum zwei 10-12-jährige Jungen in der Nähe der Kirche gesehen haben. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um Zeugenhinweise.