Unbekannte haben im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein das Rot- und das Grünlicht einer Ampel gestohlen. Nach Polizeiangaben waren der oder die Täter am frühen Sonntagmorgen vermutlich mit einer Leiter die Ampel hochgeklettert. Dort montierten sie in 2,50 Meter Höhe die Leuchtmittel ab. Der Schaden beläuft sich auf etwa 360 Euro. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls.