In Oberderdingen-Flehingen haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten in einer Bank gesprengt. Durch die Wucht wurde die Tür des Automaten durch die Glasfront der Filiale auf die Straße geschleudert. Die Täter konnten Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeuten. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.