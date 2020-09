In Waldbronn-Reichenbach (Landkreis Karlsruhe) haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten der Sparkasse gesprengt. Laut Polizei versuchten der oder die Täter an das Geld im Automaten zu gelangen, was aber nicht gelang. Über die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben.