In Mühlacker hat ein Unbekannter bereits am Freitag auf einem Spielplatz Kettenglieder von zwei Schaukeln aufgetrennt. Nach Polizeiangaben hängte der Täter die offenen Kettenglieder wieder ein, so dass dies nicht auf den ersten Blick zu erkennen war. Dadurch hätten sich Kinder beim Schaukeln auf dem Spielplatz verletzen können. Die Polizei sucht Zeugen.