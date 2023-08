Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, die bei 15 SUV in Karlsruhe die Luft aus den Reifen gelassen haben sollen. Offenbar wollten die beiden auf den Klimawandel aufmerksam machen.

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen, die bei 15 SUV (Sport Utility Vehicle) in Karlsruhe die Luft aus den Reifen gelassen haben sollen. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen im Stadtgebiet, die in diesem Jahr passiert sind.

SUV in der Oststadt von Karlsruhe ohne Luft und mit Flugzetteln

Festgenommen wurden laut Polizei eine 20-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann, die in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar zielgerichtet an hochwertigen Geländewagen in der Karlsruher Oststadt die Luft aus den Reifen ließen. Sichergestellte Flugzettel an den Autos nahmen Bezug auf die Klimaerwärmung.

Polizei prüft Zusammenhang mit rund 50 anderen betroffenen SUV

Die Karlsruher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und will nun prüfen, ob eine Verbindung zu vergangenen Fällen besteht. Bereits Mitte Juli haben mutmaßliche Aktivisten in der Karlsruher Weststadt Luft aus mehreren Autoreifen gelassen. Insgesamt waren 26 geparkte, hochwertige SUV betroffen.

Unbekannte haben in Karlsruhe bei mehreren SUV Flugblätter hinterlassen. SWR

Anfang März waren bei einem dritten Vorfall in Karlsruhe zwei Dutzend SUV betroffen. Auch in zahlreichen anderen Städten gab es vergleichbare Vorfälle, darunter in Hamburg, Berlin, Bonn und Hannover. Nach Paragraf 303 Strafgesetzbuch könnte nicht nur die Beschädigung einer fremden Sache bestraft werden, sondern auch die Beeinträchtigung des Gebrauchs.