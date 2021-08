per Mail teilen

Unbekannte haben in Mühlacker im Enzkreis sämtliche Reifen und Felgen von sechs Pkw’s gestohlen. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Nacht auf Dienstag abgespielt. Die Autos der Marken Audi und BMW standen auf einem Parkplatz in der Innenstadt. Neben ihnen wurden auch noch zwei andere Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei aktuell noch nicht beziffert werden.