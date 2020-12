Binnen vier Tagen haben unbekannte Täter drei hochwertige Fahrzeuge in Karlsruhe gestohlen. Dabei machten sie sich offenbar eine Schwäche im Schließsystem der Autos zunutze. Die Autos wurden jeweils aus den Hofeinfahrten der Besitzer gestohlen. In der Nacht zum Mittwoch schlugen die Diebe dabei im Karlsruher Stadtteil Neureut zu. In den Tagen zuvor hatten sie außerdem teure Autos in Weingarten und Stupferich gestohlen. In allen drei Fällen machten sich die Täter das Keyless-System der Fahrzeuge zu nutze. Dabei verstärken sie ein Funksignal des Schlüssels und können die Autos so öffnen, ohne sie zu beschädigen. Der entstandene Schaden liegt bei knapp 300.000 Euro.