In Rastatt sind Unbekannte in vier Kindergärten eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie Türen oder Fenster auf und suchten in den Einrichtungen gezielt nach Bargeld. Während die Beute nur wenige Euro betragen habe, sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen.