Unbekannte sind am Wochenende in mehrere Gartenhäuser in Karlsruhe Hagsfeld und in Karlsruhe Grötzingen eingebrochen. Laut Polizei hebelten die Einbrecher in der Kleingartenanlage "Sandäcker" in Grötzingen mehrere Gartenhäuser auf und entwendeten Werkzeuge und alkoholische Getränke. Auch im Kleingartenverein "Am Reitschulschlag" wurde in eine Hütte eingebrochen, dabei wurde ein Pedelec gestohlen.