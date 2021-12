per Mail teilen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in ein Corona-Testzentrum in Stutensee-Blankenloch eingebrochen. Laut Polizei brachen die Diebe die Containertür auf und nahmen insgesamt 3.750 Corona-Schnelltests mit. Mit ihrer Beute im Wert von rund 10.800 Euro flüchteten die bislang unbekannten Täter.