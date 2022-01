Die Karlsruher Polizei hat über das Wochenende wieder mehrere betrügerische Telefonanrufe registriert. In den meisten Fällen würden die Betrugsabsichten zwar erkannt, doch in einem Fall seien die Täter erfolgreich gewesen. Laut Polizei übergab eine Frau 30.000 Euro an einen Unbekannten, da die Betrüger behauptet hatten, ihre Tochter müsse nach einem tödlichen Verkehrsunfall ansonsten in Untersuchungshaft.