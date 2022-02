Land will Umweltzonen in Karlsruhe überprüfen

Die Umweltzonen im Karlsruher Stadtgebiet könnten abgeschafft werden. Das Verkehrsministerium stellt die Aufhebung der Zonen in einigen Städten in Aussicht. Der BUND kritisiert das.

Viele Pkw-Fahrer kennen sie: Die grüne Plakette auf der Windschutzscheibe. Sie gilt seit der Einführung der Umweltzonen in deutschen Innenstädten als Eintrittskarte das eigene Fahrzeug innerhalb ausgewiesener Bereiche bewegen zu dürfen. Das Ziel der Umweltzonen ist es, die Luftqualität in den Städten zu verbessern. So auch in Karlsruhe.

Laut dem Leiter des Umweltamts in Karlsruhe Norbert Hacker habe sich die Luftqualität im Stadtgebiet verbessert. Das zeigen Messungen aus den letzten vier bis fünf Jahren. Die gemessenen Werte lagen unter dem vom Bund festgelegten Grenzwert für Feinstaub und Stickstoffdioxide, die die menschliche Gesundheit belasten können. Deswegen wäre eine Abschaffung denkbar.

BUND Baden-Württemberg kritisiert Vorhaben

In einer Pressemitteilung macht der Landesgeschäftsführer des BUND Baden-Württemberg, Martin Bachhofer, deutlich, dass er die geplanten Prüfungen für verfrüht hält. Die Verbesserung der Luftqualität in den Städten würde auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Er plädiert dafür die Entwicklung zu beobachten, weil der Autoverkehr in den Städten wieder deutlich zugenommen habe.



"Das Verkehrsministerium sollte daher mit der Prüfung abwarten, wie sich die Luftschadstoffsituation nach Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen entwickelt."

Dann erst lasse sich abschätzen, ob man auf ein wichtiges Instrument zur Luftreinhaltung verzichten könne oder ob man es "nachschärfen müsse“, erklärt Martin Bachhofer.

SPD-Gemeinderatsfraktion hat "zufällig" davon erfahren

In einer Pressemitteilung hat der Umweltpolitische Sprecher der SPD Karlsruhe, Anton Huber, das Regierungspräsidium Karlsruhe für die mangelnde Kommunikation kritisiert. Auf Nachfrage des SWR hat Huber später mitgeteilt, dass, sollte es zu einer Aufhebung der Umweltzonen kommen, das ein falsches Signal sei.

"Wir fänden es irritierend, wenn im Hinblick auf Gespräche zur Verkehrswende, die Umweltzonen abgeschafft werden würden. Das wäre aus unserer Sicht ein falsches Signal."

Laut Anton Huber wollte die SPD-Gemeinderatsfraktion bei der Stadt den aktuellen Stand der Umweltzonen im Karlsruher Stadtgebiet erfragen und da sei die Information über die Erwägungen fast beiläufig erwähnt worden.

Verkehrsministerium stellt Aufhebung mehrerer Umweltzonen in Aussicht

Am Donnerstagnachmittag reagierte das Landesverkehrsministerium. Es sei nun an der Zeit, Regelungen zurückzunehmen, die nicht mehr erforderlich sind, so heißt es in einer Mitteilung.

"Dank der Auflagen und Maßnahmen in grünen Umweltzonen ist die Luft dort deutlich besser geworden. Da, wo wir im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, noch Werte über oder etwas unter den Luftqualitätsgrenzwerten hatten, sind wir allerdings noch nicht soweit, Maßnahmen aufheben zu können."

Auch wenn die Umweltzonen in einigen Städten aufgehoben werden, soll es dennoch eine Fortschreibung von Luftreinhalteplänen geben. Aktuell würden die Umweltzonen von Heidelberg, Ilsfeld, Karlsruhe, Pfinztal, Schramberg, Schwäbisch Gmünd, Urbach und Wendlingen genauer geprüft. In Baden-Württemberg gibt es mehr als 20 lokale und regionale Umweltzonen in insgesamt 38 Orten, die nur von Fahrzeugen mit einer grünen Plakette befahren werden dürfen.

Wann und ob die Umweltzone in Karlsruhe abgeschafft wird, ist noch unklar

Norbert Hacker vom Karlsruher Umweltamt macht auch deutlich, man müsse noch die aktuellen Ergebnisse der Luftmessungen aus dem letzten Jahr abwarten. Danach alle gesammelten Erkenntnisse der letzten Jahre durch Verwaltung und Gemeinderat prüfen und erst dann könne das Regierungspräsidium in Karlsruhe entscheiden, ob die Umweltzonen in der Stadt Karlsruhe für Autofahrer gestrichen werden. Ob die grünen Plaketten für Pkw dann noch notwendig sind oder ob andere Strategien geplant sind, die Luftqualität dauerhaft zu verbessern, ist derzeit noch nicht klar.