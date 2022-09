Umweltzonen Karlsruhe und Pfinztal - Aufhebung im Frühjahr 2023

In den vergangenen 14 Jahren haben sich die Feinstaub- und Stickstoffwerte so weit verbessert, dass die Umweltzonen in acht Städten und Gemeinden im Land abgeschafft werden könnten, darunter Karlsruhe und Pfinztal. Die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen, sie erfolge nach Anhörung der betroffenen Kommunen und Behörden, so das Regierungspräsidium Karlsruhe. Karlsruhe und Pfinztal gehören zu den Orten im Land, in denen nach Einschätzung des Verkehrsministeriums eine erneute Überschreitung der Grenzwerte nicht zu befürchten ist. Umweltschützer haben die geplante Abschaffung kritisiert und halten sie für verfrüht.