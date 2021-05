per Mail teilen

Das Umweltschutzprojekt einer Karlsruher Initiative ist vom Erzbistum Freiburg ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Bistums ging der mit 4.400 Euro verbundenen ersten Preis an die Initiative, die in Kirchengemeinden zum Plastikfasten, also zum bewusst sparsamen Umgang mit umweltschädlichen Kunststoffen aufgerufen hatte. Das Erzbistum verleiht seinen Umweltpreis seit 1994 im Zweijahresrhythmus.