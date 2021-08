per Mail teilen

Auf dem Gelände einer Mülldeponie in Gaggenau ist eine Umweltbildungsstation für Kinder in Betrieb genommen worden. Spielerisch können Kinder und Jugendliche dort alles über Müllvermeidung und den verantwortungsbewussten Umgang mit Rohstoffen lernen.

Es ist ein umzäunter wunderbar blühender Garten, mit Stühlen und Tischen und einem Parcours, auf dem die Kinder und Jugendlichen alles über Müll und Müllvermeidung lernen sollen. An einem Tümpel erfahren sie alles über Mikroplastik im Wasser, auf einem Müllfriedhof darf nach Plastik gegraben werden und es gibt auch Stationen, an denen alles über Recycling und Müllvermeidung gelernt werden kann.

Neben allem Wissenswerten rund um Müll und Müllvermeidung erfahren die Kinder aber auch, wie man verantwortungsbewusst mit Ressourcen umgeht:

Kinder erleben hier, wie immens wichtig das Thema Abfall in unserem Leben ist und was es für Auswirkungen hat, wenn wir Abfall einfach auf den Boden werfen.

Die neue Umweltbildungsstation in Rastatt lädt zum spilerischen Umgang mit den Themen Müll und Ressourcen ein. SWR

Rund 55.000 Euro hat der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt in die Hand genommen, um eine Art Klassenzimmer im Freien zu gestalten. Auf einem Parcours können die Kinder an 15 Stationen alles über Plastik in der Umwelt, über Gewässerschutz, aber auch über Mülltrennung und Recycling lernen. Für Schulklassen und Kindergartengruppen ist das Angebot kostenlos.