per Mail teilen

Jeder will sie, aber wenn sie auf einmal vor der eigenen Haustürse hinsollen - dann regt sich oft Widerstand. Die Rede ist von Windanlagen. Planungen gibt es zum Beispiel aktuell in Weingarten oder auch in Kraichtal. Denn die Erneuerbare Energie soll ausgebaut werden und wird sicherlich auch die zukünftige Landesregierung weiter beschäftigen.