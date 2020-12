Die Umsetzung eines Hochwasservorsorgeprojektes in Baden-Württemberg entlang des Oberrheins kommt voran. Das sagte Landes-Umweltminister Franz Untersteller am Dienstag bei der Vorstellung des Integrierten Rheinprogramms. Eine Hochwasserkatastrophe am Oberrhein bei Karlsruhe und Mannheim würde einen Schaden von bis zu zehn Milliarden Euro verursachen, so Untersteller. Deshalb sei das Integrierte Rheinprogramm wichtiger denn je. Von insgesamt 13 geplanten Rückhalteräumen des Integrierten Rheinprogramms sind acht schon fertig, darunter der Polder Söllingen/Greffern und die Rheinschanzinsel bei Philippsburg.