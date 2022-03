Umsatzrückgang im Einzelhandel

Die Umsätze im Einzelhandel sind am zweiten Adventswochenende im Vergleich zu den Vorjahren weiter zurückgegangen. Insbesondere die 2G-Regeln hätten zu erheblichen Einbußen geführt, so der Handelsverband Nordbaden. Nach Verbandsangaben liegen die Umsätze rund 26 Prozent unter denen im Vorkrisenjahr 2019. Bei 75 Prozent der Händler seien die Umsätze sogar noch schlechter ausgefallen als vor einem Jahr. Kurzfristige Änderungen von Freitag auf Samstag im Zusammenhang mit der Kontrolle der Regeln seien an der Realität der Betriebe vorbeigegangen, so Verbandspräsidentin Petra Lorenz aus Karlsruhe. Mehrere Handelsunternehmen hätten bereits eine Klage gegen die 2G-Regel angekündigt, so der Handelsverband Nordbaden. Er fordert einen Schadensaugleich.