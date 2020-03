Auf der A5 bei Bruchsal hat sich in der Nacht ein Lkw-Unfall ereignet. In beiden Fahrtrichtungen kommt es durch eine Vollsperrung der Autobahn zu Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten Informationen der Polizei ist der Lastwagen bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) in eine Baustellenabsperrung gefahren. Dies geschah in Fahrtrichtung Karlsruhe. Durch den Aufprall wurde der Lkw abgewiesen, durchbrach die Mittelleitplanke und kippte letztlich auf der Fahrspur in Richtung Frankfurt um. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Was genau zu dem Unfall geführt hat und wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt.

A5 zeitweise in beide Richtungen gesperrt

Die A5 war zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt. Inzwischen ist die Sperrung in Richtung wieder aufgehoben, in Richtung Norden bleibt sie vorerst noch bestehen. Die Bergungsarbeiten werden nach Angaben der Polizei noch bis in den Vormittag hinein andauern.