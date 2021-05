Ulrich Peters ist Interimsintendant am Badischen Staatstheater. Das hat am Donnerstagabend der Verwaltungsrat des Theaters in einer Sondersitzung entschieden.

Ulrich Peters ist derzeit noch Generalintendant am Theater Münster. Er war Ende der 1990er Jahre für kurze Zeit Oberspielleiter am Badischen Staatstheater. Peters soll nun für die kommenden drei Jahre ab September das Karlsruher Haus leiten. Er übernimmt die Nachfolge von Generalintendant Peter Spuhler, dessen Vertrag nach massiver Kritik an seinem Führungsstil vorzeitig aufgelöst worden war.

Bewährungsprobe für neuen Führungsstil

Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) und Vorsitzende des Verwaltungsrats am Badischen Staatstheater sieht in Peters einen sehr erfahrenen Theaterleiter und Regisseur. Er überzeuge durch seine Souveränität und Energie. Mit all seiner Expertise könne er die Übergangszeit gut gestalten.

"Das ist eine sehr gute Nachricht. Wir haben mit Ulrich Peters einen enorm erfahrenen Theaterleiter und Musiktheater-Regisseur gewinnen können."

Die Vorsitzende des Personalrats am Badischen Staatstheater, Barbara Kistner, ist vorsichtig geworden: "Es ist in Ordnung, dass da jemand ist, der für uns einen kooperativen Führungsstil angepriesen hat. Und dann sind wir mal gespannt, ob das dann auch in der Realität so ist", sagte sie.

Mitarbeiter schätzen Führungsstil

Dass die Übergangszeit keine leichte Aufgabe für Ulrich Peters wird, ist dem erfahrenen Theatermann bewusst. Fragt man jetzige und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ulrich Peters hört man, er sei offen und freundlich, würde auf seine Leute achtgeben.

Erste Erfahrungen als Regieassistent sammelte er in seiner Geburtsstadt Stuttgart, in München und Straßburg. Später wurde er Oberspielleiter in Kaiserslautern- und für zwei Jahre auch in Karlsruhe. Er kennt das Theater und die Stadt, auch wenn sein kurzes Gastspiel am Badischen Staatstheater schon über 20 Jahre her ist.

Generalintendantenmodell noch zeitgemäß?

Peters müsse jetzt die verschiedenen Kräfte und Strömungen des Hauses zusammenfassen, sagte Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD).

"Er muss mit Verletzungen und dem Anspruch vieler Gruppen in dem Haus umgehen, die mitbestimmen wollen und das, obwohl es momentan vom Betriebsstatut ein Generalintentandenmodell gibt."

Ob das Generalintendantenmodell dann nach der Interimszeit von drei Jahren auch für die Zukunft festgeschrieben oder durch andere, partizipative Führungsmodelle ersetzt wird, soll in der Zwischenzeit von einer Strukturkommission ausgearbeitet werden, die ihre Arbeit schon aufgenommen hat.

Mitarbeiter wünschen sich mehr Mitspracherecht

Nach dem Debakel um den Ende August scheidenden Generalintendanten Peter Spuhler war eine zentrale Forderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine engere Einbindung in Entscheidungsprozesse und mehr Mitspracherechte. Das wurde allerdings bei der jetzigen Suche nach einem Interimsintendanten noch nicht eingelöst. Der Personalrat wurde erst dann dazu gebeten, als zwei Kandidaten vorsortiert waren und zur Abstimmung standen.

Personalratsvorsitzende Barbara Kistner machte deutlich, dass sie sich nach diesem ersten kleinen Schritt künftig mehr Mitsprache und Einbindung wünscht. Jetzt aber hofft sie erst einmal, dass sich der Interimsintendant als ein guter Moderator des Reformprozesses und vor allem als eine empathische Führungspersönlichkeit erweisen wird. "Ich glaube das Zuhören und Zugucken, wie es der Belegschaft geht und verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen ist die wichtigste Aufgabe", sagt sie.