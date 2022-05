Ukrainisches Ballmädchen beim Karlsruher WTA-Tennis-Turnier

Anja ist vierzehn Jahre alt und stammt aus der West-Ukraine. Vor drei Monaten flüchtete sie mit ihrer Familie nach Karlsruhe. In dieser Woche ist sie Ballmädchen beim Weltklasse-Tennisturnier in Karlsruhe.

Konzentriert kauert Anja neben dem Netz auf dem Centercourt des TC Rüppurr. Sie verfolgt die Ballwechsel und sprintet los, um die gelben Bälle einzusammeln. Seit sie vier ist spielt Anja selbst Tennis, und sie ist fasziniert von den Weltklasse-Spielerinnen auf dem Platz.

"Das ist mein erstes Turnier auf diesem Niveau, ich sehe das zum ersten Mal im wirklichen Leben. Wenn man es im Fernsehen sieht, dann ahnt man die Geschwindigkeit der Bälle nur."

Anja ist privat untergekommen

Seit drei Monaten ist Anja Adamyuk aus Rivne in der West-Ukraine in Deutschland, in Karlsruhe. Sie ist zusammen mit ihrer Familie bei Bekannten untergekommen. Natürlich belastet sie die Situation zu Hause, aber sie will sich von diesem Krieg nicht völlig bestimmen lassen.

Anja aus der Ukraine am Rande des Center-Court auf der Anlage des TC Karlsruhe-Rüppurr. SWR

Wir schauen keine Videos vom Krieg

Einige ihrer Freunde sind in einem anderen Land, einige in der Ukraine. "Wir stammen aus einer Stadt, in der es ruhig ist, wir sind deshalb nicht sonderlich beunruhigt. Und wir schauen auch keine Videos, in denen man zum Beispiel Bombardierungen sieht, sonst würde uns das immer weiter runterziehen", erzählt die Vierzehnjährige am Rande des Tennisplatzes.

"Wir müssen im Moment leben. Ich bin hier, meine Freunde sind in anderen Ländern, wir müssen diesen Moment leben".

Tennis ist ihr Leben

Und deshalb genießt Anja auch den Job als Ballmädchen beim Karlsruher Turnier. Das lenkt auch von den Ereignissen in der Ukraine ab, sagt Anja und betont, dass der Sport ihr hilft. Wenn sie Tennis spiele, dann fühle sie sich wohl. Tennis sei ihr Leben.

"Wenn ich Tennis spiele, dann fühle ich mich zuhause. Der Platz ist mein Zuhause!"

Anja spielt selbst sehr gut Tennis. Vor einigen Tagen haben die Verantwortlichen eine Anfrage erhalten, ob Anja bei diesem Weltklasse-Turnier mithelfen darf. Dem sind wir sehr gerne nachgekommen, sagt Andreas Hund vom TC Rüppurr.

Anja verfolgt nun jedes Match mit großem Interesse und wachen Augen, denn natürlich kann sie allein vom Zuschauen von den Weltklasse-Spielerinnen lernen, sagt ihre Trainerin Barbara Lado. Das sei eine perfekte Erfahrung für sie. .