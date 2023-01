Ukrainer in der Messehalle

TEXT:

In der Messehalle geht es ziemlich ruhig zu. In der Mitte stehen reihenweise Bierbänke und Tische. Grüppchenweise sitzen dort Menschen, essen oder trinken eine Tasse Kaffee - die meisten Plätze sind frei. An der Essensausgabe holt sich eine Familie mit kleinen Kindern gerade eine warme Mahlzeit. In der Schlange dahinter stehen Ludmilla und ihre 28jährige Tochter Olga. Nach 9 Tagen Reise über Polen und Leipzig sind sie hier angekommen. Ein genaues Reiseziel haben sie nicht. Eine Dolmetscherin übersetzt:

- Die beiden stammen aus Charkiw. Die Tochter war dort Meteorologin. Der Vater ist in der Ukraine geblieben.

Die Kriegsflüchtlinge werden hier bei ihrer Ankunft registriert und machen einen Corona-Test. Anschließend bekommen sie einen eigenen kleinen Raum, der einfach nur aus Trennwänden und einem Vorhang besteht. Ein kleines bisschen Privatsphäre.

Lisa Gruber vom Roten Kreuz leitet die Aufnahmestelle in der Messehalle

Rund 140 Menschen sind aktuell in der Messehalle. Sie seien gefasst und wirkten nicht traumatisiert. Aber dennoch bedrückt:

OTON 4… belastend.

Nach zwei bis drei Tagen sollen sie weiterreisen können. Katja Hepp vom Regierungspräsidium Karlsruhe organisiert die landesweite Flüchtlingsverteilung in die Stadt- und Landkreise. Das Problem: in Städten wie Stuttgart kommen viel mehr Mensch an als in ländlichen Regionen, das macht die Organisation schwierig. Doch grundsätzlich seien die Kreise vorbereitet:

