Immer mehr Flüchtlinge kommen an

In Baden-Baden halten sich derzeit rund 1.000 Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Etwa drei Viertel der Flüchtlinge sind bei ukrainischen, aber auch russischen Privatleuten in der Kurstadt untergekommen. Die noch verbleibenden Flüchtlinge wurden in städtischen Unterkünften untergebracht. Die Logistik sei, so die Stadt, eine verwaltungstechnische Mammutaufgabe. Unter den 1000 Geflüchteten sind über 400 Frauen und rund 300 Kinder und Jugendliche. Die Stadt Baden-Baden bittet Privatleute, leerstehenden Wohnraum zu melden, damit weitere Flüchtlinge Unterschlupf finden können.