Friedensdemonstrationen gegen Krieg in der Ukraine

Auch an diesem Wochenende wollen in Ettlingen und anderen Städten wieder Menschen auf die Straße gehen, um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Es sind aber weniger Friedensdemonstrationen angemeldet als noch zu Beginn des Krieges. In Karlsruhe werden zu einer Kundgebung am Sonntag etwa 200 Teilnehmer erwartet. Los geht es um 14 Uhr auf dem Marktplatz – Veranstalter ist das Bündnis Karlsruhe gegen Krieg. In Ettlingen sind für die Veranstaltung am Sonntagabend vor dem Rathaus 250 Personen angemeldet. In Bruchsal gibt es unter anderem am Samstag eine Mahnwache auf dem Marktplatz, am Sonntag dann in Bretten.