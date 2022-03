Menschen in der Region demonstrieren gegen russischen Angriff

Auch dreieinhalb Wochen nach Beginn des Krieges in der Ukraine gehen die Proteste in der Region weiter. Aktionen sind am Wochenende unter anderem in Bruchsal und Ettlingen geplant.

Die größte Veranstaltung findet am Sonntag in Ettlingen statt. Bis zu 500 Teilnehmer werden um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Ettlingen erwartet. Die Kirchen haben dort zu einem Friedensgebet aufgerufen. Wegen des Krieges in der Ukraine werden die Glocken aller Kirchen in der Stadt läuten.

Menschen demonstrieren gegen den Ukraine-Krieg (Symbolbild) SWR

In Bruchsal finden jeweils Samstag und Sonntag um 17:30 Uhr Mahnwachen auf dem Marktplatz statt. Auch in Karlsruhe wird demonstriert. Auf dem Platz der Grundrechte wird es ab 14 Uhr am Sonntag eine Kundgebung zur Situation in der Ukraine geben. Dazu werden bis zu hundert Teilnehmer erwartet.

Calwer Kirchen aktiv für den Frieden

In Calw gibt es am Samstag um 17 Uhr in der Stadtkirche ein Friedenskonzert der Musikschule. Dort werden Spenden für Bedürftige des Ukrainekriegs gesammelt. Am Samstag um 11 Uhr gab es in der Calwer Stadtkirche ein Friedensgebet mit Musik und Lesungen.

Die katholische Kirche in Calw läutet jeden Tag um 17 Uhr acht Minuten lang die Glocken für den Frieden in der Ukraine. Die Kirche will das Glockenläuten solange fortsetzen, bis ein Waffenstillstand erreicht ist.