Ein 59 Jahre alter Mann ist am frühen Montagabend in Karlsruhe-Durlach von zwei Unbekannten in seiner Wohnung überfallen und beraubt worden. Die beiden Männer fesselten den Mann laut Polizei mit Klebeband und durchwühlten seine Wohnung mehrere Stunden lang. Dabei schlugen sie ihr Opfer und stachen mit einem Messer auf ihn ein. Erst Stunden später konnte sich der Mann befreien und die Polizei verständigen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.