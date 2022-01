per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Sonntagabend ein Wettbüro in Karlsruhe-Grünwinkel überfallen und Bargeld erbeutet. Der schwarz gekleidete Mann bedrohte den alleine anwesenden Angestellten mit einer Waffe und nahm die Geldscheine aus der Kasse an sich. Er flüchtete zu Fuß. Obwohl zahlreiche Streifen nach ihm fahndeten, blieb er verschwunden. Die Kripo Karlsruhe bittet um Zeugenhinweise.