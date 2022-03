Vier junge Männer haben am Freitagabend kurz vor 21 Uhr einen Discounter in Walzbachtal-Jöhlingen (Kreis Karlsruhe) überfallen. Laut Polizei nahm einer der Männer eine Angestellte in den Würgegriff, die anderen überwältigten eine Kassiererin. Danach griffen sie in die Kasse und flüchteten mit über tausend Euro Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei war zunächst erfolglos.