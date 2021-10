Ein 24-Jähriger sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft, weil er eine Frau in Pforzheim vergewaltigt haben soll. Nach Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Pforzheim soll der Verdächtige am Sonntagabend eine 21-Jähirge zu sich in die Wohnung mitgenommen und dort vergewaltigt haben. Die Frau erstattete am Montag Anzeige, woraufhin es zur Festnahme des 24-Jährigen kam. Wegen dringenden Tatverdachts erließ der Haftrichter dann Haftbefehl.