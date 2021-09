U18 Bundestagswahl in Baden-Baden

In einem kleinen Wahllokal im Jugendtreff in Baden-Baden-Steinbach wurde am Dienstag die "U18 Bundestagswahl" gestartet. Bei der bundesweiten Aktion können unter 18-Jährige probeweise einen Wahlzettel ausfüllen.

Ein Stapel Wahlzettel mit Umschlägen liegt auf dem Tresen im Jugendtreff "Lila Villa". Auch eine Wahlurne und eine nachgebaute Wahlkabine stehen bereit. In ihr können Jugendliche und Kinder dann einen Wahlzettel ausfüllen und ihre Stimme abgeben. Manche von ihnen machen das dann vielleicht zum ersten Mal. Der Leiter des Jugendtreffs, Michael Braun, ist von der bundesweiten Aktion überzeugt. Er möchte damit Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben.

"Kinder und Jugendliche werden oft nicht miteinbezogen, und ich denke, mit dieser Aktion können die Kinder und Jugendlichen auch ein Zeichen setzen und zeigen: Das ist uns wichtig."

U-18-Wahl im Jugendtreff "Lila Villa" in Baden-Baden-Steinbach. SWR

Michael Braun sieht insbesondere die Jugendtreffs in der Verantwortung, auch die politische Bildung von jungen Menschen zu stärken und ihnen Informationen bereitzustellen. Seiner Meinung nach kann so das Verständnis für Demokratie und politische Prozesse aufgebaut und gefestigt werden.

Nur eine Stimme bei der "U18 Bundestagswahl"

Die Wahlzettel im Jugendtreff "Lila Villa" sehen allerdings etwas anders aus als die "normalen": Hier sind die Parteien der Landesliste Baden-Württemberg aufgelistet und jeder Wähler kann nur eine Stimme abgeben. Grund ist laut Organisatoren, dass die Erststimme vor allem für jüngere Kinder noch zu kompliziert sei. Hinzu kommt, dass bei der späteren Auswertung der Stimmen nur die Zweitstimme in die Software eingegeben werden kann. Am 17. September sollen die Ergebnisse deutschlandweit ausgewertet und bekanntgegeben werden.

Viele Wahllokale auch in Pforzheim

Viele andere Städte und Kommunen beteiligen sich an der Wahlaktion für Jugendliche. So kann in Pforzheim in acht Jugendtreffs in verschiedenen Stadtteilen gewählt werden. Auch in Karlsruhe gibt es Wahlmöglichkeiten. Alle Wahllokale finden sich auf der Internetseite der "U18 Bundestagswahl".

Idee kam 1996 aus Berlin

In Baden-Württemberg wird die "U18 Bundestagswahl" vom Landesjugendring Baden-Württemberg organisiert. Die Idee dazu wurde 1996 in einem Berliner Jugendtreff geboren, seit 2002 wird sie bundesweit aufgegriffen. Das Ziel war und ist, Kindern und Jugendlichen Politik spielerisch näher zu bringen und sie dafür zu begeistern, so Michael Braun.