Gemeinderat befasst sich mit Turmbergbahn-Erneuerung

Weil die Betriebserlaubnis für die Turmbergbahn in Karlsruhe-Durlach ausläuft, soll sie erneuert werden. Der Karlsruher Gemeinderat will dazu in seiner Sitzung am Dienstag das Planfeststellungsverfahren beschließen. Die für die Erneuerung der Turmbergbahn zuständigen Verkehrsbetriebe Karlsruhe können dadurch die Planungen weiter vorantreiben. Unter anderem soll die Turmbergbahn in Zukunft direkt an die Straßenbahnhaltestelle Durlach-Turmberg angebunden und so in das Karlsruher ÖPNV-Netz integriert werden. Außerdem sollen die Fahrzeuge barrierefrei und technisch modernisiert werden.