per Mail teilen

Ungewöhnlicher Abtransport: Mit einem Kran wurden die historischen Wagen der Turmbergbahn in Karlsruhe-Durlach aus den Schienen gehoben. Die Waggons werden im Rheinhafen gelagert.

137 Jahre lang hat die Turmbergbahn Gäste auf den Karlsruher Hausberg und wieder hinunter befördert. Die rot-gelben, knapp acht Tonnen schweren Wagen waren seit rund 65 Jahren im Einsatz. Jetzt wurden sie abgebaut.

Das Problem ist, dass immer noch die Gefahr besteht, dass Vandalismus passiert oder uns jemand das Seil durchflexen würde und somit auch eine Gefährdung für die Anwohner bestünde.

Abbau der Turmbergbahn: Anwohner sind live dabei

Einige Anwohner versammelten sich am Dienstag an der Talstation der Turmbergbahn - sie machten Fotos und sagten noch ein letztes Mal "Tschüss". Anwohnerin Victoria wohnt schon seit 30 Jahren direkt neben der Station und beobachtet den Abbau vom Balkon aus: "Die Turmbergbahn gehört zu Karlsruhe einfach dazu."

Letzte Fahrt der Turmbergbahn im Dezember 2024

Am 29. Dezember 2024 hat die Turmbergbahn ihre letzte Fahrt angetreten. Damit ging Deutschlands älteste Standseilbahn vorübergehend in den Ruhestand. Bis auf Weiteres werden die historischen Wagen im Betriebshof West am Rheinhafen gelagert.

In diesem Artikel haben wir über die letzte Fahrt der Karlsruher Turmbergbahn berichtet:

Turmbergbahn in Karlsruhe-Durlach soll modernisiert werden

Wie es mit der Turmbergbahn weitergeht, ist noch unklar. Der Karlsruher Gemeinderat hatte im Januar 2025 einer Modernisierung zugestimmt. Eine neue, barrierefreie Bahn soll gebaut werden, die bis zur Bundesstraße B3 reichen soll. Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, sollen dann direkt in die Turmbergbahn einsteigen können.

Das Problem sind die Kosten: Der Umbau kann nur passieren, wenn das Land Baden-Württemberg eine Förderung von mindestens 50 Prozent der Kosten bewilligt. Diese Zusage steht noch aus.

Modell: Die Turmbergbahn soll beim Neubau verlängert werden und einen neuen Bahnhof bekommen Pressestelle Garaventa Forum

Anwohner kritisieren Modernisierungspläne für die Turmbergbahn

Unter den Durlachern sind die Meinungen zu den Modernisierungsplänen gespalten. Viele sind für eine Sanierung und einen barrierefreien Umbau der alten Turmbergbahn aber gegen einen Neubau. Manche kritisieren, die geplante Bahn sei "eine Beförderung, aber kein Erlebnis mehr".

Einige Anwohner haben Sorgen, sie könnten nicht mehr bei ihren Häusern parken, der Grünstreifen würde wegfallen und die Besucher könnten von der verlängerten Turmbergbahn in den eigenen Garten gucken. Andere sehen in den Modernisierungsplänen eine Chance für Veränderung und glauben, die Skepsis der Anwohner würde sich mit der Zeit schon legen.