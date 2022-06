Turm auf dem Turmberg wird saniert

per Mail teilen

Der Turm auf dem Karlsruher Turmberg wird ab Ende Juni für fast ein Jahr gesperrt. In diesem Zeitraum laufen Sanierungsarbeiten, es gibt keinen Zugang für Besucher. Bis Mai 2023 wird die Fassade des Turms auf dem Karlsruher Hausberg grundlegend saniert. Dafür wird der Turm Ende Juni in ein Baugerüst gehüllt. Viele Steine des im 13. Jahrhundert errichteten Turms sind beschädigt. Außerdem werden die Besucherplattform und das dazugehörende Geländer teilweise erneuert. "Wir bringen die gesamte Hülle auf Vordermann", so ein Sprecher der Stadt. Die Kosten liegen bei fast 1,3 Millionen Euro. Davon wird ein Teil voraussichtlich durch Fördergelder des Landes gedeckt.