Arbeiten am Tunnel Rastatt gehen weiter - Gleise der Rheintalbahn werden verlegt

Die Bauarbeiten am havarierten Tunnel Rastatt schreiten weiter voran. Die Weströhre ist fertiggestellt, jetzt sollen die Gleise der Rheintalbahn verlegt werden.

Der Durchbruch in der Weströhre sowie ihre Fertigstellung wurden schon im vergangenen Dezember erreicht. Hier ist die Deutsche Bahn voraussichtlich noch bis Ende Mai damit beschäftigt, die Tunnelvortriebsmaschine "Sibylla-Augusta" zu demontieren. In der Zwischenzeit soll an anderer Stelle jedoch schon weitergebaut werden.

Rheintalbahn wechselt die Seiten

Bis Ostern soll die Rheintalbahn eine neue Gleisführung erhalten. Das Material dazu soll in den nächsten Tagen ankommen, weshalb Anwohner laut Bahn auch nachts verstärkt mit Baulärm rechnen müssen. Die veränderte Schienenführung soll auf einer Strecke von 700 Metern direkt über der neuen Weströhre verlaufen. Dadurch soll Platz für die Arbeiten an der havarierten Oströhre geschaffen werden.

Bohrmaschine steckt immer noch in Oströhre

2017 war die Oströhre bei Bauarbeiten eingebrochen, der Boden darüber abgesackt. Um den Boden zu stabilisieren wurde auf einer Länge von 160 Metern Beton in die Röhre gepumpt, wodurch auch die Tunnelbohrmaschine eingeschlossen wurde. Diese soll nach der Verlegung der Rheintalbahn befreit werden. Danach soll die Oströhre in einer offenen Bauweise fertiggestellt werden. Die gesamten Bauarbeiten sollen noch bis 2026 andauern.

Im August 2017 haben sich an der Baustelle des Tunnels Rastatt Gleise abgesenkt. Zur Stabilisierung wurde der Rastatter Tunnel mit Beton befüllt. dpa Bildfunk picture alliance / Uli Deck/dpa | Uli Deck

Hohe Belastung für die Anwohner

Die Pannen rund um den Rastatter Tunnel stellen die Leidensfähigkeit der Anwohner im Stadteil Niederbühl bereits seit Jahren auf die Probe. Nicht nur der ständige Baulärm ist eine Belastung, auch die Sporthalle des Ortes, sowie eine angrenzende Wohnsiedlung, sind seitdem vom Rest Niederbühls abgeschnitten. Um die Anwohner hier zu entlasten, hat die Deutsche Bahn im vergangenen November mit dem Bau einer Brücke begonnen, die bis 2023 fertiggestellt sein soll.