Der Gernsbacher Tunnel ist am Freitag ab neun Uhr für rund sechs Stunden gesperrt. Grund sind nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe Arbeiten an den vier neuen Rettungstreppenhäusern. Während der Sperrung kann es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Der Tunnel Gernsbach, durch den die Bundesstraße 462 führt, ist eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Rastatt und dem Murgtal und entlastet die Innenstadt vom Durchgangsverkehr. Zur Verbesserung der Sicherheit in dem 1997 eröffneten Tunnel müssen vier zusätzliche Rettungstreppenhäuser gebaut werden. In den kommenden Wochen werden laut Regierungspräsidium weitere Sperrungen für die Bauarbeiten nötig. Sie sollen voraussichtlich immer donnerstags oder freitags stattfinden.