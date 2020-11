per Mail teilen

Die Deutsche Bahn will ab November die Weströhre des havarierten Rastatter Eisenbahntunnels weiterbauen. Derzeit werden die Rettungswege vorbereitet. Der Vortrieb ruht.

Erst wenn die Weströhre fertiggestellt ist, kann mit den eigentlichen Reparaturarbeiten an der havarierten Baustelle in der Oströhre begonnen werden. Die Oströhre soll dann rund um die Unglücksstelle in offener Bauweise fertiggestellt und die verschüttete Tunnelbohrmaschine geborgen werden.

Tunnel wird erst 2025 fertig

Für diese Arbeiten müssen die oberirdisch verlaufenden Gleise der Rheintalstrecke dann auf einer Länge von rund 700 Metern verlegt werden, um freien Zugang zur Baustelle zu haben. Im kommenden Jahr sollen die Tunnelabschnitte dann mit Gleisen und Bahntechnik ausgestattet werden. Der Rastatter Tunnel soll Ende 2025 in Betrieb gehen.