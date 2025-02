per Mail teilen

Das Cabrio von US-Präsident Trump steht in Waghäusel (Kreis Karlsruhe). Genau genommen das seiner Ex-Frau Ivana. Einen Käufer für den Mercedes zu finden, ist alles anderes als einfach.

In Waghäusel steht ein ganz besonderer Oldtimer. Dort wartet seit Jahren das Cabrio des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf einen neuen Besitzer. Eigentlich hatte er den Mercedes 560 SL Ende der 80er-Jahren für seine damalige Frau Ivana gekauft. Inzwischen ist der Wagen ein echter Ladenhüter.

Roter Trump-Mercedes steht seit elf Jahren in Waghäusel

Da strahlt es in schickem Barolorot. Das Luxus-Cabrio, das Donald Trump 1987 für seine Ex-Frau Ivana gekauft hatte. In Waghäusel steht es schon seit elf Jahren bei Oldtimer-Händler Firat Baz, der das Auto importiert hat. Er lässt es zwar immer wieder mal laufen, fahren will er den Wagen aber nicht mehr.

Bei so einem wertvollen Wagen auf der Straße zu fahren, ist schon ein bisschen heikel, das Risiko ist immer dabei.

Oldtimer-Händler Firat Baz hat den Mercedes von US-Präsident Trump vor elf Jahren nach Waghäusel geholt. SWR

Unterlagen belegen: Trumps Ex-Frau war Besitzerin des Oldtimers

Das Nummernschild ist original. Firat Baz zeigt stolz alle Papiere. Ende der 80er hatte Trump den Mercedes als Neuwagen erstanden und Ivana geschenkt. Selbst das Original-Verkaufsschild ist noch da.

Ich habe hier den Kfz-Brief. Da steht ja genau: Ivana Trump.

Donald Trump war damals Bauunternehmer. Ivana ließ sich später von ihm scheiden und ist inzwischen verstorben. Das Cabrio fuhr sie 20 Jahre lang. Wenn auch nur wenig: gerade mal 17.000 Kilometer.

Der Mercedes 560 SL sei in einem Top Zustand, sagt der Autohändler SWR

Die Sitze wurden zwar neu bezogen, doch das Autotelefon sei noch das alte, so Baz. Der Wagen sei in einem Top-Zustand und eine "regelrechte Rakete"! Für die USA gab es den Wagen damals schon serienmäßig mit Katalysator.

Oldtimer wegen Trump unverkäuflich?

Bereits vor acht Jahren, als Donald Trump zum ersten Mal Präsident wurde, stand der Wagen genau an dieser Stelle bei Firat Baz im Verkaufsraum. Einen Käufer zu finden, scheint schwerer als gedacht.

Wir waren mit einem namhaften Auktionshaus vor zwei Jahren in Kontakt. Aber da haben die Konditionen und das Drumherum nicht gestimmt, dann haben wir das abgeblasen.

Auf seiner Homepage präsentiert der Autohändler aus Waghäusel den Wagen prominent. Einzelne Käufer hätten auch schon 100.000 Euro geboten, sagt der Händler. Doch das sei ihm zu wenig. Da sei noch kein Promi-Bonus drin. Aber mehr bezahlen wegen eines berühmten Vorbesitzers? Da hat offenbar nicht jeder Verständnis.

Bis sich ein neuer Besitzer für dem Trump-Oldtimer findet, kümmert sich Firat Baz weiter um sein wertvolles Stück. SWR

Promiauto mit Beigeschmack? Name Trump sorgt nicht für Kundenansturm

Auch wenn Donald Trump polarisiert: Durch seine Wiederwahl hofft der Baz jetzt auf eine zweite Chance – auf einen "guten Deal".

Einen genauen Preis will Baz nicht nennen. Er habe mit Transport und Zoll ja schon 70.000 Euro bezahlt. Doch der vermeintliche Ladenhüter sei auf jeden Fall ein Glücksgriff, denn so einen Promiwagen bekomme man vielleicht alle 20 Jahre mal angeboten.

Derzeit sei er wieder in Verhandlungen mit einem internationalen Auktionshaus und hoffe auf den Meistbietenden.