Am ersten Tag des Weihnachts-Lockdowns ist auf der Kaiserstraße, der Karlsruher Einkaufsstraße, erstaunlich viel los. Drumherum ist es aber merklich ruhiger geworden. Eine Momentaufnahme.

Die Geschäfte sind zu, zumindest die meisten. Supermärkte, Drogeriemärkte, Bäckereien, sie dürfen weiterhin öffnen. Damit das alle einhalten, laufen Mitarbeiterinnen des Ordnungsamts durch die Karlsruher Kaiserstraße und kontrollieren.

Schlangen auf dem Wochenmarkt

Und trotzdem: ausgestorben ist die Karlsruher Innenstadt nicht. Im Gegenteil: ständig läuft man Gefahr, von einem Lieferwagen überfahren zu werden. Die halten vor den Geschäften, um die Pakete für den Online Handel abzuholen. Dazwischen Handwerker, Fahrradfahrer, Spaziergänger. Einige Meter weiter hat der Wochenmarkt geöffnet, mit den üblichen Corona-Einschränkungen und mit den üblichen Warteschlangen vor dem Blumenhändler:

"Heute morgen war es ruhiger, aber jetzt zieht es an. Ansonsten merkt man keinen großen Unterschied." Karlsruher Blumenhändler

Das ist keine gespenstisch leere Innenstadt am ersten Lockdown-Tag. Die Stimmung ist eher wie an einem Samstagnachmittag vor Geschäftsschluss. Dennoch sagen viele, die Maßnahmen seien richtig. Weihnachtsgeschenke könne man schließlich auch im Internet bestellen, so eine Passantin.

Rund um die Kaiserstraße ist es allerdings merklich ruhiger geworden, zum Beispiel auf dem Marktplatz oder dem Friedrichsplatz.