Trompetenstar Walter Scholz am Grabe von Gotthilf Fischer

Über Jahrzehnte hinweg war Gotthilf Fischer Deutschlands Chorleiter Nummer 1. Tausende von Menschen haben in den nach ihm benannten Fischer-Chören gesungen - kaum eine Volksmusiksendung, in der Gotthilf Fischer nicht präsent war. Im Dezember 2020 starb Gotthilf Fischer mit fast 93 Jahren. Einer seiner engsten Freunde war der in Achern lebende Trompeter Walter Scholz. Wegen Corona konnte er sich erst jetzt musikalisch am Grab Fischers in der Nähe von Stuttgart verabschieden. Das hatte er ihm zu Lebzeiten versprochen. Patrick Neumann berichtet: