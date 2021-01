Mit einem Spatenstich beginnen am kommenden Montag die Bauarbeiten, um das Trinkwasser von Iffezheim und Hügelsheim PFC-frei zu halten. Dazu werden Leitungen zum Wasserwerk Sandweier gebaut, wo das Wasser künftig gereinigt wird.

Das Projekt ist nötig, weil sich PFC-belastetes Grundwasser den Brunnen von Iffezheim und Hügelsheim nähert. Denn das Grundwasser fließt unterirdisch mit bis zu 400 Metern pro Jahr in die Richtung der beiden Gemeinden. Künftig wird das Wasser aus den Brunnen in Iffezheim und Hügelsheim per Leitung in das Wasserwerk Sandweier gepumpt und dort gereinigt.

Leitungen günstiger wie eigene Filteranlage

In einer Parallel-Leitung soll es dann wieder zurück in die beiden Gemeinden fließen. Das ist günstiger als jeweils eigene Filteranlage zu betreiben. Die Leitungen sollen rund 2,5 Millionen Euro kosten und noch dieses Jahr in Betrieb gehen.