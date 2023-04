In Baden-Baden wurde am Mittwoch das Wasser an sechs Brunnen zum Trinken freigegeben - kostenlos zugängig für alle Menschen, die Durst haben.

Sechs Brunnen in der Innenstadt von Baden-Baden sind ab sofort Trinkwasserbrunnen. Bürgermeister Alexander Uhlig (parteilos) schraubte am Blumebrunnen in der Lange Straße das Schild "Kein Trinkwasser" symbolisch ab. Brunnen sind an Trinkwassernetz angeschlossen Die öffentlichen Brunnen sind ohnehin an das Trinkwassernetz angeschlossen. Die Leitungen wurden gereinigt, außerdem wurden Proben genommen. Die Werte waren gut, jetzt wurden die Brunnen als Trinkwasserbrunnen freigegeben. Weitere könnten folgen, wenn die Erfahrungen gut sind. Mit den sechs Trinkwasserbrunnen reagiert die Stadt Baden-Baden nach eigenen Angaben auf die heißen Sommer der vergangenen Jahre. Bürgerinnen und Bürger oder Touristen können sich dort Wasser in Flaschen abfüllen. Eine Übersicht der freigegebenen Brunnen ist auf der Internetseite der Stadt zu finden. Aus "Kein Trinkwasser" wird Trinkwasser. Baden-Badens Bürgermeister Uhlig schraubt das Schild am Brunnen ab. SWR Sven Huck