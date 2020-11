per Mail teilen

Ein Trickbetrüger, der sich als Mitarbeiter der Karlsruher Stadtwerke ausgibt, war am Dienstag in Karlsruhe-Daxlanden unterwegs. Aus der Wohnung einer 80-jährigen Frau soll er ein Handy gestohlen haben. Weitere Schäden sind nicht bekannt. Eine andere 85 Jahre alte Dame wurde misstrauisch und rief die Stadtwerke an.