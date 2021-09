per Mail teilen

In Pforzheim haben unbekannte Betrüger mit dem Trick des sogenannten falschen Polizeibeamten einer 83-Jährigen 10.000 Euro abgenommen. Die Täter riefen die Frau an und gaukelten ihr vor, dass sie Opfer eines Einbruchs werden würde. Dabei gaben sie sich als Polizisten aus und forderten die 83-Jährige auf, ihnen all ihre Wertsachen zu geben, damit die angeblichen Polizisten auf diese aufpassen können. Die Frau glaubte die Geschichte und übergab einem Abholer rund 10.000 Euro.